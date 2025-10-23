مفوضية الانتخابات تعلن إحصائية سجل الناخبين للبطاقات الجديدة وعدد الغرامات الكلي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن إحصائية سجل الناخبين للبطاقات الجديدة وعدد الغرامات الكلي، حيث ذكرت المفوضية في بيان، إن "العدد الكلي للبطاقات الجديدة في سجل الناخبين للفترة من 23 أيلول ولغاية 23 تشرين الأول لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 في جميع المحافظات بلغ 3,583,704، فيما بلغ عدد البطاقات قيد الطباعة 475،716 والبطاقات المطبوعة في الوجبتين الأولى والثانية 3،107،988".

كما لفتت الى ان "عدد البطاقات المطبوعة في الوجبتين الأولى والثانية بلغ 1،942،050"، مبينة أن "عدد البطاقات غير الموزعة من المجموعتين الأولى والثانية، بلغ 1،165،938"، وتايعت، أن "نسبة البطاقات الموزعة من المجموعتين الأولى والثانية بلغت 62.5%، فيما بلغت نسبة البطاقات الموزعة من العدد الكلي للبطاقات الجديدة 54.2 بالمئة".

كذلك، أوضحت أن "مجموع عدد الغرامات الكلي لغاية 23/10/2025 بلغ 540"، مشيرة الى ان "عدد الرجال بلغ 396 ، فيما بلغ عدد النساء 82، أما الشعارات والصور فبلغت 62".