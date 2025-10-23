انطلاق فعاليات معرض النجف الأشرف للبلديات وتنظيم المدن الدولي

انطلقت في محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي التخصصي للبلديات وتنظيم المدن بمشاركة عشرات الشركات المحلية والعربية والأجنبية، بهدف نقل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات الإعمار والبناء والاستثمار إلى الساحة العراقية، إذ ذكر المتحدث الرسمي باسم معرض النجف الأشرف الدولي، حيدر هاشم الموسوي للوكالة الرسمية، إن "المعرض يشهد مشاركة 60 شركة من 10 دول عربية وأجنبية بهدف تعزيز التعاون في مجالات الإعمار والبناء والاستثمار ونقل الخبرات والتجارب العالمية إلى القطاع البلدي والعمراني في العراق".

وأضاف الموسوي أن "الشركات المشاركة متنوعة في اختصاصاتها، وتشمل شركات المدن الذكية والطاقة الشمسية والتصميم الهندسي المعنية بتنظيم وإنشاء المدن الجديدة إضافة إلى شركات تدوير النفايات التي تقدم عروضها وخططها التطويرية في منطقة الفرات الأوسط والساحة العراقية بشكل عام".

كما لفت إلى أن "المعرض يشهد أيضاً مشاركة بلديات العراق وعدد من الدول المجاورة في إطار تبادل الخبرات وتنظيم العمل البلدي فضلاً عن مشاركة عدد من المصانع المحلية المختصة بمواد البناء التي تحمل شعار (صُنع في العراق) بهدف تسويق المنتج الوطني وإبرازه بصورة مميزة في السوق المحلية".

كذلك أكد أن "معرض النجف الأشرف الدولي يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والمختصين في مجالات الإعمار وتنظيم المدن ويُسهم في تطوير البنى التحتية وتحقيق نهضة عمرانية شاملة تواكب متطلبات التنمية في البلاد".