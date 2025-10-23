وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الأول 2025

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الأول الحالي، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من (388) ألف مستفيد في بغداد والمحافظات، لشهر تشرين الأول الحالي من عام 2025".

كذلك أوضحت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم، أن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من 388 ألف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم، بمبلغ إجمالي يبلغ أكثر من (66) ملياراً و(192) مليون دينار لشهر تشرين الأول لعام 2025".

كما دعت عبد الرحيم، المستفيدين والمستفيدات إلى "التوجه لمنافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة لتسلم رواتبهم بعد إكمال الإجراءات وتبليغهم من قبل المصرف".