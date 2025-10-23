وزيرة الاتصالات: طلبنا من فودافون تدريب آلاف العراقيين وتأهيلهم لإدارة الجيل الخامس

أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، أن مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال، سيوفر آلاف فرص العمل للشباب، مشيرةً إلى أن الوزارة طلبت من فودافون العالمية تدريب وتأهيل كوادر عراقية لإدارة خدمات الجيل الخامس، حيث ذكرت الياسري للوكالة الرسمية، "عملنا على إنشاء شركة وطنية للهاتف النقال، وهي شركة عراقية وبأموال عراقية وبأيدٍ عراقية، وهذا لم يحدث حتى الآن، حيث تم التعاقد مع شركة فودافون العالمية لنقل الخبرات إلى العراقيين".

كذلك أوضحت، أن "شركة Vodafone تُعد مشغلاً، أي إنها تتقاضى أجوراً مقطوعة وثابتة، وليست لديها حصة في الرخصة، وإنما تكمن مسؤوليتها في نقل الخبرات إلى العراقيين"، وتابعت: "طلبنا منهم تدريب آلاف العراقيين وتشغيلهم ضمن فترات زمنية تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وصولاً إلى عشر سنوات كحد أقصى، وفي حال أصبح العراقيون قادرين ومؤهلين وتم إعدادهم كخبراء مختصين في الجيل الخامس، فلن نحتاج إلى هذه الشركة، وستستمر الشركة العراقية بالعمل بنفسها كمشغل للجيل الخامس".

كما أضافت، أن "هذا المشروع، رغم أنه يوفر فرص عمل لآلاف الشباب، إلا أنه للأسف لم يرَ النور حتى الآن، ولم يتم توقيع عقد الرخصة بسبب صدور أمر قضائي بالإيقاف المؤقت للرخصة لحين التحقيق في بعض الادعاءات".

فيما بيّنت الياسري، أن "جميع دول العالم أدركت أهمية الاتصالات في تعظيم موارد الدولة وتشغيل شبابها، لذلك أدخلت أغلب دول العالم مشغلاً حكومياً، إلا أن العراق منذ عام 2010، ونحن نطالب ونستحصل الموافقات لإدخال مشغل حكومي بأيدٍ عراقية، لكن التجربة أوقفت في حينها قبل ولادتها، واليوم يتكرر الموقف نفسه".