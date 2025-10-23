الأخبار

وزيرة الاتصالات: طلبنا من فودافون تدريب آلاف العراقيين وتأهيلهم لإدارة الجيل الخامس


أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الخميس، أن مشروع الشركة الوطنية للهاتف النقال، سيوفر آلاف فرص العمل للشباب، مشيرةً إلى أن الوزارة طلبت من فودافون العالمية تدريب وتأهيل كوادر عراقية لإدارة خدمات الجيل الخامس، حيث ذكرت الياسري للوكالة الرسمية، "عملنا على إنشاء شركة وطنية للهاتف النقال، وهي شركة عراقية وبأموال عراقية وبأيدٍ عراقية، وهذا لم يحدث حتى الآن، حيث تم التعاقد مع شركة فودافون العالمية لنقل الخبرات إلى العراقيين".

كذلك أوضحت، أن "شركة Vodafone تُعد مشغلاً، أي إنها تتقاضى أجوراً مقطوعة وثابتة، وليست لديها حصة في الرخصة، وإنما تكمن مسؤوليتها في نقل الخبرات إلى العراقيين"، وتابعت: "طلبنا منهم تدريب آلاف العراقيين وتشغيلهم ضمن فترات زمنية تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وصولاً إلى عشر سنوات كحد أقصى، وفي حال أصبح العراقيون قادرين ومؤهلين وتم إعدادهم كخبراء مختصين في الجيل الخامس، فلن نحتاج إلى هذه الشركة، وستستمر الشركة العراقية بالعمل بنفسها كمشغل للجيل الخامس".

كما أضافت، أن "هذا المشروع، رغم أنه يوفر فرص عمل لآلاف الشباب، إلا أنه للأسف لم يرَ النور حتى الآن، ولم يتم توقيع عقد الرخصة بسبب صدور أمر قضائي بالإيقاف المؤقت للرخصة لحين التحقيق في بعض الادعاءات".

فيما بيّنت الياسري، أن "جميع دول العالم أدركت أهمية الاتصالات في تعظيم موارد الدولة وتشغيل شبابها، لذلك أدخلت أغلب دول العالم مشغلاً حكومياً، إلا أن العراق منذ عام 2010، ونحن نطالب ونستحصل الموافقات لإدخال مشغل حكومي بأيدٍ عراقية، لكن التجربة أوقفت في حينها قبل ولادتها، واليوم يتكرر الموقف نفسه".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
