وزارة التربية تقرر تمديد التسجيل في الكلية التربوية المفتوحة لغاية 30 تشرين الثاني

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تمديد التقديم الى الكلية التربوية المفتوحة لغاية الـ30 من شهر تشرين الثاني، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنه "تقرر تمديد مدة التقديم للدراسة في الكلية التربوية المفتوحة بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 2025 ولغاية 30 / 11 / 2025، لإتاحة الفرصة للراغبين في إكمال دراستهم، الانضمام الى المراكز الدراسية للكلية في عموم العراق".

كما دعا البيان، الطلبة إلى "مراجعة المراكز الدراسية التابعة الى الكلية التربوية المفتوحة في المحافظات لإتمام إجراءات التسجيل خلال المدة المقررة"، لافتاً إلى أن "التمديد جاء استجابةً للطلبات الواردة الى الوزارة".