الأخبار

وزارة التربية تقرر تمديد التسجيل في الكلية التربوية المفتوحة لغاية 30 تشرين الثاني


أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تمديد التقديم الى الكلية التربوية المفتوحة لغاية الـ30 من شهر تشرين الثاني، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنه "تقرر تمديد مدة التقديم للدراسة في الكلية التربوية المفتوحة بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 2025 ولغاية 30 / 11 / 2025، لإتاحة الفرصة للراغبين في إكمال دراستهم، الانضمام الى المراكز الدراسية للكلية في عموم العراق".

كما دعا البيان، الطلبة إلى "مراجعة المراكز الدراسية التابعة الى الكلية التربوية المفتوحة في المحافظات لإتمام إجراءات التسجيل خلال المدة المقررة"، لافتاً إلى أن "التمديد جاء استجابةً للطلبات الواردة الى الوزارة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انطلاق فعاليات معرض النجف الأشرف للبلديات وتنظيم المدن الدولي
وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الأول 2025
وزيرة الاتصالات: طلبنا من فودافون تدريب آلاف العراقيين وتأهيلهم لإدارة الجيل الخامس
وزارة التربية تقرر تمديد التسجيل في الكلية التربوية المفتوحة لغاية 30 تشرين الثاني
وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجارين استهدفا منزل المدعي العام في الوزارة
التعليم العالي يعلن توفر منح دراسية بريطانية
جامعة بغداد تحدد أعداد المقبولين بكليتي التميز والذكاء الاصطناعي
محافظة بغداد: تنسيق جديد حول توزيع قطع الأراضي للتربويين
امانة بغداد: المباشرة بالأعمال الزراعية ضمن مشروع الغابات المستدامة بالعاصمة
وزارة التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للزمالة الأردنية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك