وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجارين استهدفا منزل المدعي العام في الوزارة

نفت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تعرض المدعي العام في الوزارة الى الاستهداف، فقد ذكرت الوازرة في بيان، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع (انفجارين استهدفا منزل المدعي العام في وزارة الداخلية العراقية) وهذه الأنباء كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، وتابعت، ان "المدعي العام في الوزارة يمارس عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض منزله الى أي حادث".

فيما دعت، الداخلية بحسب البيان: "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً وعدم نشر الشائعات المغرضة التي يحاسب عليها القانون بشدة".