التعليم العالي يعلن توفر منح دراسية بريطانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر منح دراسية بريطانية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن توفر (50) منحة دراسية بريطانية مقدمة من جامعة امبريال كولج لندن (Presidents PHD Scholarships) للعام الدراسي 2026/2025".

وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، أن "المنح مخصصة لدراسة الدكتوراه وأن آخر موعد للتقديم هو 2026/3/2"، وحسب متطلبات التقديم:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/23102025.pdf

الرابط الخاص بالجانب المانح:

https://www.imperial.ac.uk/study/fees-and-fundiag/postgraduate-doctoral/grants-scholarships/presidents-phd

بوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية:

https://portal.scrd-gate.gov.iq