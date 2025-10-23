الأخبار

جامعة بغداد تحدد أعداد المقبولين بكليتي التميز والذكاء الاصطناعي


 

حددت جامعة بغداد، اليوم الخميس، قبول 240 طالباً في كليتي التميز والذكاء الاصطناعي، وفيما أشارت الى وجود إقبال واسع على كليتي التميّز والذكاء، بينت أن أعداد المتقدمين تجاوزت 1500، حيث ذكر رئيس جامعة بغداد، بهاء إنصاف في تصريح للوكالة الرسمية، إن "كليتي التميز والذكاء الاصطناعي تمثلان نموذجاً جديداً في التعليم الجامعي، إذ تعنى كلية التميز بتخصصات إنسانية وعلمية تطبيقية في بيئة واحدة، ما يمنح الطالب فرصة لاكتساب معارف متعددة"، مبيناً أن "الكلية تضم تخصصات في إدارة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، وعلوم البيانات، والمحاسبة والمصارف، والفلسفة، وعلم الاجتماع، وهي تخصصات تحتاجها سوق العمل بشكل متزايد".

كذلك أضاف أن "كلية الذكاء الاصطناعي تتضمن تخصصات في المجال الطبي والأحيائي والهندسي والتكنولوجي وعلوم البيانات الضخمة"، مشيراً إلى أن "هذه المجالات أصبحت من أبرز التحديات أمام المؤسسات التعليمية والحكومات، وتتطلب إعداد جيل جديد متسلح بالمفاهيم الحديثة للنهوض بالواقع العلمي والتقني".

كما أوضح، أن "أعداد المقبولين في كلية التميز والذكاء الاصطناعي تبلغ 30 طالباً في كل قسم، بواقع خمسة أقسام لكلية التميز وثلاثة أقسام لكلية الذكاء الاصطناعي، ليصل مجموع الطلبة المقبولين في الكليتين إلى 240 طالباً"، وتابع: إن "عدد المتقدمين بلغ أكثر من 1500 طالب خضعوا لاختبارات اللغة والمقابلة، ما يعكس وعي الطلبة وأسرهم بأهمية التخصصات الحديثة التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة"، مؤكداً أن "بعض المقبولين حصلوا على معدلات تجاوزت 101، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على هذه الكليات الجديدة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
