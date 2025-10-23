جامعة بغداد تحدد أعداد المقبولين بكليتي التميز والذكاء الاصطناعي

حددت جامعة بغداد، اليوم الخميس، قبول 240 طالباً في كليتي التميز والذكاء الاصطناعي، وفيما أشارت الى وجود إقبال واسع على كليتي التميّز والذكاء، بينت أن أعداد المتقدمين تجاوزت 1500، حيث ذكر رئيس جامعة بغداد، بهاء إنصاف في تصريح للوكالة الرسمية، إن "كليتي التميز والذكاء الاصطناعي تمثلان نموذجاً جديداً في التعليم الجامعي، إذ تعنى كلية التميز بتخصصات إنسانية وعلمية تطبيقية في بيئة واحدة، ما يمنح الطالب فرصة لاكتساب معارف متعددة"، مبيناً أن "الكلية تضم تخصصات في إدارة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، وعلوم البيانات، والمحاسبة والمصارف، والفلسفة، وعلم الاجتماع، وهي تخصصات تحتاجها سوق العمل بشكل متزايد".

كذلك أضاف أن "كلية الذكاء الاصطناعي تتضمن تخصصات في المجال الطبي والأحيائي والهندسي والتكنولوجي وعلوم البيانات الضخمة"، مشيراً إلى أن "هذه المجالات أصبحت من أبرز التحديات أمام المؤسسات التعليمية والحكومات، وتتطلب إعداد جيل جديد متسلح بالمفاهيم الحديثة للنهوض بالواقع العلمي والتقني".

كما أوضح، أن "أعداد المقبولين في كلية التميز والذكاء الاصطناعي تبلغ 30 طالباً في كل قسم، بواقع خمسة أقسام لكلية التميز وثلاثة أقسام لكلية الذكاء الاصطناعي، ليصل مجموع الطلبة المقبولين في الكليتين إلى 240 طالباً"، وتابع: إن "عدد المتقدمين بلغ أكثر من 1500 طالب خضعوا لاختبارات اللغة والمقابلة، ما يعكس وعي الطلبة وأسرهم بأهمية التخصصات الحديثة التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة"، مؤكداً أن "بعض المقبولين حصلوا على معدلات تجاوزت 101، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على هذه الكليات الجديدة".