محافظة بغداد: تنسيق جديد حول توزيع قطع الأراضي للتربويين

تُواصل محافظة بغداد تنسيقها مع نقابة المعلمين لاستكمال الإجراءات الأصولية لتمليك قطع الأراضي المخصصة للملاكات التربوية في مناطق النهروان والرضوانية الغربية والحسينية، ضمن جهودها لتوفير سكن لائق للفئات المستحقة وتعزيز التنمية في أطراف العاصمة، حيث ذكر النائب الإداري لمحافظ بغداد علي الغراوي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الاتفاق مع النقابة يضمن العدالة والشفافيَّة في التوزيع وإعداد قوائم دقيقةٍ للمستحقين، مشيراً إلى أنَّ عدد الطلبات تجاوز مليوني طلب، خاصَّة لفئتي الشهداء والسجناء السياسيين."

فيما تقوم المحافظة "بالتوازي على جرد الأراضي الصالحة وإعادة فرزها وتهيئة البنى التحتيَّة، بالتنسيق مع لجنةٍ مشتركةٍ مع مجلس الوزراء، لضمان توزيعٍ منظمٍ يُلبّي احتياجات المواطنين ويُعزّز التنمية العمرانيَّة في العاصمة".