وزارة التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للزمالة الأردنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المرشحين للزمالة الأردنية وموعد مقابلتهم"، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أسماء المتقدمين إلى الزمالة الدراسية في جامعة الزرقاء للعام 2026/2025". فيما دعت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، المتقدمين المؤشرة أسماؤهم إلى "الحضور إلى الدائرة يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/28 عند الساعة التاسعة صباحاً وذلك لإجراء المقابلة مع اللجنة المختصة"، وكما جاء في الملف المرفق ادناه:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/22102025.pdf