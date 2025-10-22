القبض على 4 أجانب متهمين بقتل شخصين في كربلاء

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، القبض على أربعة أجانب متهمين بقتل شخصين في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارزها في محافظة كربلاء وبغداد/الرصافة، وبالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة كربلاء، ألقت القبض على أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، أقدموا على قتل شخصين من جنسياتهم ذاتها في وقتٍ سابق داخل المحافظة".

وأضافت أن "العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة ميدانية، وبالاستناد إلى أوامر قبض قضائية أصولية صادرة من محكمة تحقيق محافظة كربلاء المقدسة".

وأشارت إلى أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".