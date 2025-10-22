الأخبار

مفوضية الانتخابات توضح آلية عمل المنظمات المحلية والدولية بالانتخابات


 

 

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تواصل جهات ومنظمات دولية للاستعلام عن طبيعة الإجراءات المتبعة لاعتمادها ضمن عملية مراقبة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ذكرت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية، إن "هناك عدداً من المنظمات والجهات الدولية التي تواصلت للاستفسار عن إجراءات اعتماد مراقبي الانتخابات، غير أن عملية الاعتماد لم تُجرَ حتى الآن بشكل رسمي".

وأضافت أن "بعض هذه المنظمات تقوم باستكمال إجراءات التسجيل والمطابقة الرسمية في فترات قريبة من موعد الاقتراع، ولا تتقدم بطلباتها بشكل مبكر بسبب طبيعة الإجراءات الإدارية ومتطلبات الدخول إلى البلاد".

كما أوضحت أن "الأمم المتحدة تلعب دوراً فاعلاً في حث وتشجيع المنظمات الدولية والإقليمية على المشاركة في مراقبة الانتخابات، ودعم جهود المفوضية في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية"، مشيرة الى أن "ترشيح المنظمات وموافقة مشاركتها يتم حصراً من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها".

كذلك بيّنت أن "المفوضية قامت بتسجيل عدد من المنظمات المحلية المستقلة الراغبة في مراقبة الانتخابات، وفقاً للشروط والتعليمات الخاصة بتسجيل المراقبين المحليين، والتي تتطلب أن تكون الجهة مسجّلة رسمياً في دائرة المنظمات غير الحكومية".

فيما لفتت الى أن "المفوضية تتيح لهذه المنظمات العمل في جميع مراحل العملية الانتخابية، من خلال منحها باجات اعتماد رسمية، بما يضمن مشاركة فاعلة ومسؤولة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة العامة بالانتخابات".

