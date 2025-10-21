القائم بالاعمال العراقي في ليبيا : وفاة مهاجر عراقي في مركز احتجاز بليبيا

اعلن القائم بالاعمال في سفارة العراق في طرابلس احمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، وفاة مهاجرعراقي في احد مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وقال الصحاف ، في تصريح للوكالة الرسمية :" ان السلطات المعنية في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ، ابلغتنا بوفاة المهاجر العراقي"هوگر آسو خدر" اثر نوبة قلبية داخل مركز الاحتجاز".

واضاف :" ان السفارة العراقية في طرابلس تشارك عائلة الفقيد عميق المواساة في هذه الاوقات الصعبة وتجدد نداءها الى جميع العائلات بعدم السماح لابنائها باتخاذ سبيل الهجرة غير الشرعية، فذلك يعرضهم للمساءلة القانونية ومخاطر مؤكدة".

واكد :" ان سفارة العراق في طرابلس استكملت في وقت سابق اجراءات اعادة (41) مهاجراً دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي"، مشيرا الى ان "السفارة عملت على توفير تذاكر السفر لاعادة المهاجرين بشكل طوعي الى العراق بالتنسيق مع وزارة الخارجية في بغداد وحكومة اقليم كردستان، و خصصت ارقاماً لتمكين عائلات المهاجرين من التعرف على سلامة ابنائهم".