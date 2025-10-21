مصدر أمني: اعتقال 9 أشخاص بالطارمية بشبهة التورط في اغتيال صفاء المشهداني

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول 2025)، عن تنفيذ عملية نوعية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص من المشتبه بتورطهم في اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

وقال المصدر إن "قوات أمنية نفذت عملية دقيقة في مناطق متفرقة من قضاء الطارمية، أسفرت عن اعتقال تسعة مشتبه بهم بارتكاب جريمة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني".

وأضاف أن "المعتقلين جرى نقلهم إلى جهة تحقيق مختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتوصل إلى الملابسات الكاملة للجريمة".

وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أعلن أمس الاثنين (20 تشرين الأول 2025)، إلقاء القبض على قتلة صفاء المشهداني.

وقال المشهداني في لقاء متلفز، إن "الجهات الأمنية ألقت القبض على الفاعلين، وهم حالياً في طور تدوين الأقوال، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً".

ولاحقا، كشف مصدر أمني مطلع أن نتائج التحقيق في حادثة اغتيال صفاء المشهداني ستُعلن خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر ، أن "التحقيقات في قضية اغتيال المشهداني شارفت على الانتهاء، وتم التوصل إلى معطيات مهمة تتعلق بالجهات المتورطة"، مؤكداً أن "الجهات المختصة ستعلن قريباً التفاصيل للرأي العام".

وأثار حادث اغتيال صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات، موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.