وزارة الصحة توقع برنامجاً مع شركة استرازنيكا لمعالجة فايروس يصيب بعض الأطفال الجدد

صرّحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع برنامج مع شركة عالمية لمعالجة فايروس يصيب بعض الأطفال الجدد، حيث ذكر مدير عام دائرة الأمور الفنية علي كريم محمد في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تم اليوم توقيع اتفاقية مع شركة استرازنيكا برعاية وزير الصحة صالح الحسناوي لإنشاء منصة لتسجيل الاطفال حديثي الولادة للوقاية من فايروس المخلوي التنفسي وانشاء قاعدة بيانات لتسجيل الاطفال المعرضين لهذا الفايروس"، لافتا الى أنه "سيتم تنصيب هذه المنصات في المستشفيات الرئيسية".

بدوره، قال المدير الاقليمي لشركة استرازنيكا ايمن رحال في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مذكرة التفاهم تهدف إلى انشاء منصة رقمية لرعاية الأطفال الخدج الذين يعانون من فايروس المخلوي التنفسي من أجل تمكين المستشفيات لتسجيل بيانات المرضى الأطفال وتذكيرهم بجدول اللقاحات وهذه المنصة ستكون متاحة لجميع المستشفيات للحفاظ على الأطفال المرضى بهذا الفايروس"، مشيرا الى أن "الشركة ستسهم في انشاء المنصة وإدارتها وتمويلها". كما أوضح، أن "الاتفاقية ستنفذ بشكل مباشر وسوف تنطلق المنصة الرقمية خلال هذا الشهر".