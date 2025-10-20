الاطار التنسيقي يشدد على أهمية الأمن الانتخابي وتوفير بيئة مستقرة تضمن حرية الناخب وسلامة الاقتراع

شدد الاطار التنسيقي على أهمية الأمن الانتخابي وتوفير بيئة مستقرة تضمن حرية الناخب وسلامة الاقتراع.

وذكرت الدائرة الاعلامية للاطار التنسيقي في بيان" ان الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي المرقم (٢٤٥) اليوم الإثنين في مكتب عضو قيادة الإطار التنسيقي عبد السادة الفريجي، لمتابعة آخر التطورات على المستويين الوطني والدولي، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الشأن العام.

واضاف البيان" انه استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية المختلفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مشددًا على أهمية الأمن الانتخابي وتوفير بيئة مستقرة تضمن حرية الناخب وسلامة الاقتراع.

وتابع البيان" ان الإطار التنسيقي بحث أزمة المياه والجهود الحكومية والفنية المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الحيوية، مؤكدًا على ضرورة تبنّي حلول استراتيجية مستدامة تحفظ الأمن المائي والسيادة الوطنية، وتضمن توزيعًا عادلًا للموارد بين المحافظات.

وأشار البيان" ان الإطار التنسيقي قدم التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي العظيم بمناسبة مرور مائة عام على صدور أول دستور عراقي، مؤكدًا أن هذه الذكرى الوطنية تمثل محطة مهمّة في مسيرة الدولة العراقية وترسيخ قيم العدالة والمواطنة وسيادة القانون، وهي دعوة متجددة للتمسك بالمبادئ الدستورية وحماية النظام الديمقراطي.