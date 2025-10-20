رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الإيراني حرص العراق على تعزيز العلاقات

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين (20 تشرين الأول 2025)، للسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، حرص العراق على تعزيز العلاقات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ، أن " رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق".

وأكد رشيد، بحسب البيان، "حرص العراق خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين الجارين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، عبر السفير محمد كاظم آل صادق عن "تقديره لما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم ورعاية من قبل رئيس الجمهورية، وجهود فخامته لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا "حرص بلاده على ترسيخ علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين والشعبين الجارين".