رئيس البرلمان يعلن القاء القبض على قتلة صفاء المشهداني

أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاثنين (20 تشرين الأول 2025)، إلقاء القبض على قتلة الشهيد صفاء المشهداني.

وقال المشهداني في لقاء متلفز إن "الجهات الأمنية ألقت القبض على الفاعلين، وهم حالياً في طور تدوين الأقوال، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً".

ويوم أمس، كشف مصدر أمني مطلع أن نتائج التحقيق في حادثة اغتيال صفاء المشهداني ستُعلن خلال الساعات المقبلة، مرجحاً أن يكون الإعلان اليوم أو غداً على أبعد تقدير.

وأشار المصدر في حديثه لوكالة" بغداد اليوم "، أن "التحقيقات في قضية اغتيال المشهداني شارفت على الانتهاء، وتم التوصل إلى معطيات مهمة تتعلق بالجهات المتورطة"، مؤكداً أن "الجهات المختصة ستعلن قريباً التفاصيل للرأي العام".

وأثار حادث اغتيال صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات، موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.