الأخبار

السجن 25 عاما بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير عقارات ببغداد


أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكمين بالسجن لمدة عشر سنوات وخمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمـة التلاعب والتزويـــر في اضابير عقارات في بغداد.

وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان ان "المدان أقدم المدان بالاشتراك مع متهمين اخرين بالتلاعب والتزوير في مستندات واوليات مجموعة من العقارات خلافا لأحكام القانون، كما ضبط داخل منزله على سندات التسجيل العقارية، وكتب مختلفة تعود إلى دوائر الدولة".

وتابع، ان " الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السجن 25 عاما بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير عقارات ببغداد
عمليات بغداد تباشر برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمصرف الرشيد فرع الحسينية
محكمة جنايات المثنى: الإعدام لإرهابي فجر سيارتين مفخختين في الرميثة
مستشار الأمن القومي يصل إلى طهران على رأس وفد أمني رفيع
مديرية المرور العامة: مشروع نصب الكاميرات والرادارات سيعم في جميع المحافظات
مفوضية الانتخابات: تصويت العراقيين في الخارج يضّمن في محافظاتهم الأصلية
الدفاع المدني: خطة متكاملة لمواجهة مخاطر الفيضانات والسيول خلال الشتاء
حالة الطقس: أمطار رعدية بدءاً من الغد وارتفاع في درجات الحرارة
عمليات بغداد: ردم أكثر من 1000 بحيرة أسماك غير مجازة
ترامب يعين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً الى العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك