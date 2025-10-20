مفوضية الانتخابات: تصويت العراقيين في الخارج يضّمن في محافظاتهم الأصلية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن تصويت العراقيين في الخارج يضّمن في محافظاتهم الأصلية، فيما أشارت إلى أن التسجيل البايومتري سيكون متاحاً بعد الانتخابات لغير المسجلين، حيث ذكرت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة لوكالة الرسمية، إن "عملية تسليم بطاقات الناخبين ستستمر من دون انقطاع حتى يوم الاقتراع، لضمان تمكين جميع المواطنين من تسلم بطاقاتهم والمشاركة في الانتخابات".

وأضافت، أن "المفوضية لا تؤجل توزيع أي بطاقة مطبوعة بحوزتها، وتستمر في تسليمها للمواطنين في أي وقت، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، للراغبين في التسلم".

وتابعت: "أما المواطنون الذين لم يحدثوا بياناتهم أو لم يسجلوا بايومترياً خلال فترة التحديث السابقة للاستحقاق الانتخابي، فيمكنهم مراجعة مراكز التسجيل بعد انتهاء العملية الانتخابية لاستكمال التسجيل البايومتري".

كما لفتت إلى أن "حق المواطنين المقيمين خارج البلاد محفوظ داخل العراق، وبموجب القانون النافذ، فإنهم يصوتون في محافظاتهم الأصلية يوم الاقتراع العام".