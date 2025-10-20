ترامب يعين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً الى العراق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تعيين مارك سافايا بمنصب المبعوث الخاص إلى العراق.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "يسرّني أن أعلن أن مارك سافايا سيتولى منصب المبعوث الخاص إلى جمهورية العراق".

وقال الرئيس الأمريكي، إن "فهم مارك العميق للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".

يذكر ان مارك سافايا هو رجل أعمال أمريكي بارز ورائد في صناعة القنب (الماريجوانا) بولاية ميشيغان، يبلغ من العمر 40 عام، ويُعرف بأنه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليف آند بد" (Leaf and Bud)، إحدى أسرع شركات القنب نموًا في الولاية،

وُلد مارك سافايا لعائلة عراقية كلدانية هاجرت من العراق في تسعينيات القرن الماضي هربًا من الأوضاع غير المستقرة، واستقرت في منطقة ديترويت بولاية ميشيغان. تُعرف هذه المنطقة بأنها تحتضن أكبر جالية كلدانية خارج العراق،