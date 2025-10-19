المفوضية تحدد موعد عطلة الانتخابات في العراق

أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، عن التنسيق مع وزارة التربية لإعلان عطلةٍ تبدأ من الخامس من تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع تسلّم المدارس المخصَّصة كمراكز اقتراع.

وقال رئيس الفريق الإعلاميِّ للمفوضيَّة عماد جميل في تصريح للصحيفة الرسمية إن "الاستعدادات اللوجستيَّة والفنيَّة للعمليَّة الانتخابيَّة مستمرة على وفق الجدول المخطط له".

وأضاف أن "المفوضيَّة مستمرّةٌ بتوزيع البطاقات البايومتريَّة للمسجّلين والمحدِّثين، إذ بلغ مجموع البطاقات ثلاثة ملايين و(500) ألفٍ، تمَّ توزيع ما يقارب مليوناً و(750) ألف بطاقة، وما زالتْ عمليَّة التوزيع مستمرَّةً حتى يوم الاقتراع".

وأكد جميل: "استمرار تسجيل مراقبي الكيانات السياسيَّة والمنظمات المدنيَّة، إضافةً إلى المراقبين الدوليين لضمان نزاهة العمليَّة الانتخابيَّة".

وبشأن عدد المرشحين المستبعَدين، كشف عن أنه "تمَّ حتى الآن استبعاد (837) مرشَّحاً لأسبابٍ متنوِّعة".