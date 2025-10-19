الأخبار

الدليمي يكشف تفاصيل حول اغتيال صفاء المشهداني: "صراع سني - سني"


كشف القيادي في تحالف السيادة، ليث الدليمي، عن تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد صفاء المشهداني، قائلاً إنه كان ضحية صراع سياسي سني داخلي.

وأكد الدليمي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، أن المشهداني رفض طلبا من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لرفع دعوى قضائية ضده، لافتاً إلى أن "أطرافًا سنية" سعت لإزاحة المشهداني بسبب شعبيته الكبيرة.

وفيما أشار إلى أن الجهات التي تروج لتجريف الطارمية قد تكون متورطة في حادثة اغتياله. كما اتهم الدليمي بعض السياسيين باستغلال اسم العتبات المقدسة للاستيلاء على أراضي السنة.

وحذر من أن "جهات تدفع مليون دينار لكل ناخب مقابل عدم المشاركة في الانتخابات". مشيداً بدور الحشد الشعبي في تأمين منطقة الطارمية.

وفي سياق آخر، تحدث الدليمي عن الوضع داخل تحالف الحسم، مؤكدا أن القرار أصبح خاضعا بشكل أكبر لحزب تقدم، معتقداً بأن الحلبوسي "لن يكون واحد بغداد".

يذكر ان ليث الدليمي نفسه كان قد اتهم الشهيد صفاء المشهداني ببيع السنة وانه لا يمثلها جاء حديثه خلال تجمع انتخابي في احدى مناطق بغداد 

 

