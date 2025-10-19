النزاهـة تضبـط 3 متهـمين استولوا عـلى عقــارات عائدة للدولة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (19 تشرين الأول 2025)، عن ضبطها ثلاثة مُتَّهمين بالاستيلاء على عقاراتٍ تابعةٍ للدولة خلافاً للقانون، ومن دون سندٍ قانونيٍّ في مُحافظة نينوى.

وأوضحت النزاهة، في بيان، أنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، وبعد استحصال مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط ثلاثةٍ من العاملين بـ (جمعيَّة التربية التعاونيَّة للإسكان) في نينوى، وذلك جرَّاء قيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة للمواطنين خلافاً للقانون وتلقّي مبالغ ماليَّة،" لافتةً إلى "قيامهم بالتوسُّط لبيع أراضٍ داخل الجمعيَّة؛ مقابل عمولاتٍ ماليَّةٍ، بالرغمِ من وجود قرارٍ من المحكمة يقضي بمنع مُزاولة الأعمال الماليَّة من قبل الجمعيَّة وتجميدِ حساباتها".

ونوَّهت البيان الى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات من وصولاتٍ وعقودٍ وأختامٍ والأوليَّات كافة، بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم بموجبِ أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".