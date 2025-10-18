شبكة الإعلام العراقي تنعى رئيس قسم التنسيق والبث الإعلامي

نعت شبكة الإعلام العراقي، اليوم السبت، رئيس قسم التنسيق والبث الإعلامي علي حقي الذي وافاه الأجل إثر نوبة قلبية مفاجئة، فقد ذكرت الشبكة في بيانها إنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى شبكة الإعلام العراقي الزميل علي حقي، رئيس قسم التنسيق والبث في قناة العراقية الإخبارية، الذي وافاه الأجل إثر نوبة قلبية مفاجئة".

كما أضافت، "لقد فقدنا برحيله أحد الكفاءات المهنية المخلصة التي عُرفت بتفانيها في العمل وحُسن أخلاقها وروحها الطيبة بين زملائها"، فيما اختتمت كلمات العزاء "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".