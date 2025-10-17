شرطة الأنبار تحبط محاولة لسرقة محولات وأسلاك كهربائية شرقي الرمادي

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة لسرقة محولات وأسلاك كهربائية بكمين أمني مُحكم في منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي.

وقال مصدر أمني، إن "قوة من قيادة شرطة الأنبار نجحت في إلقاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما كميات كبيرة من المحولات والأسلاك الكهربائية تمت سرقتها من أحياء سكنية في المنطقة المذكورة".

وأوضح المصدر أن "العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد العصابة، حيث تم اعتقال المتهمين بالجرم المشهود، أثناء تنفيذهم واحدة من أكبر عمليات سرقة المعدات الكهربائية في المنطقة".

وأضاف أن "العصابة كانت تعمل على سرقة المحولات والأسلاك لبيعها خارج المحافظة لأغراض مادية، وأن التحقيقات جارية لكشف بقية المتورطين ومن يقف وراءهم".

وأكد أن "المعدات المسروقة تم تسليمها إلى الجهات المعنية، في حين تم إحالة المتهمين إلى القضاء، وفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادث وربط الخيوط بجميع الأطراف المحتملة".