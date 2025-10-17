تكليف اللواء مكي الخيكاني مساعدا لوكيل الداخلية لشؤون النجدة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (17 تشرين الأول 2025)، بتكليف اللواء مكي شنع الخيكاني مساعدا لوكيل وزارة الداخلية لشؤون شرطة النجدة.

وقال المصدر ، إن "وزارة الداخلية قررت تكليف اللواء مكي شنع الخيكاني بمهام مساعد وكيل الوزارة لشؤون شرطة النجدة، وذلك ضمن سلسلة تغييرات في المناصب الأمنية تهدف إلى تعزيز الأداء وتطوير العمل الميداني في الأجهزة الأمنية".

وأضاف المصدر أن "الخيكاني يعد من الضباط المعروفين بخبرتهم الطويلة في مجال العمل الأمني، وقد شغل سابقًا مناصب قيادية في مديريات شرطة النجدة وعدد من التشكيلات التابعة للوزارة".

يذكر أن، وزارة الداخلية نعت ، الاثنين الماضي، اللواء محمد خالد رحيمة الربيعي مدير عام النجدة ومساعد وكيل شؤون الشرطة لشؤون النجدة، الذي توفي إثر سكتة قلبية أثناء أداء الواجب.