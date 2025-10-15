رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق في استشهاد المرشح صفاء المشهداني

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق عمل جنائي ولجنة تحقيقية بشأن استشهاد المرشح صفاء المشهداني، حيث ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان، "بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء 15 تشرين الأول 2025 انفجرت عبوة لاصقة موضوعة أسفل عجلة نوع (تاهو) عائدة الى عضو مجلس محافظة بغداد (صفاء حسين ياسين المشهداني) المرشح للانتخابات النيابية القادمة في منطقة "حي الضباط" ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

وأضافت أن "العبوة أسفرت عن استشهاده وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة كانوا معه داخل العجلة".

كذلك ذكرت، "بمتابعة وتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".