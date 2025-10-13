عاجل : القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة
الأخبار

وفاة مدير النجدة العامة اللواء محمد الربيعي


أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (13 تشرين الأول 2025)، بوفاة مدير النجدة العامة، اللواء محمد الربيعي.

وقال المصدر إن "اللواء الربيعي توفي نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لكنه فارق الحياة قبل وصوله".

وأضاف أن "الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة، فيما نعت وزارة الداخلية الفقيد، مشيدة بمسيرته المهنية وخدماته الأمنية طوال فترة عمله".

وباشر اللواء الربيعي في منصب إدارة النجدة العامة في شباط 2024، وكان سابقا مديرا لنجدة بغداد لغاية انهاء تكليفه في آب 2019.

