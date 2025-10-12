وزارة الاتصالات تنفي حظر خدمات الـ(VPN)

نفت وزارة الاتصالات ، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، حظر خدمات الـ(VPN) أو بروتوكولاته وخوادمه المختلفة.

وذكر بيان للوزارة أن "وزارة الاتصالات تودُّ أن توضح للرأي العام أن ما تمَّ تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عزم الوزارة على حظر خدمات الـ(VPN) أو بروتوكولاته وخوادمه المختلفة عارٍ عن الصحة تماماً".

وأضاف البيان، أن "الوزارة لم تصدر أي قرار أو توجيه بهذا الشأن"، داعيةً "الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة".