القائم باعمال السفارة العراقية لدى ليبيا يعلن العثور على 12 عراقيا دخلوا البلاد بطرق غير شرعية

أعلن القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، العثور على 12 عراقياً دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية.

وقال الصحاف للوكالة الرسمية إنه "تم العثور على 12 عراقياً دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية"، مضيفاً انه "تمت المباشرة بإجراءات التنسيق مع السلطات الليبية بشأن إثبات رعويتهم، تمهيداً لإعادتهم طوعاً إلى العراق".

وأضاف أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقاً عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجراً يقيمون حالياً في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".

وتابع: ان "ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، وهو ما يُعد مؤشراً على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر".