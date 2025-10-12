الموارد المائية تكشف تفاصيل المباحثات المائية مع تركيا

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، مطالبة تركيا بزيادة الإطلاقات المائية للعراق بمقدار مليار متر مكعب خلال شهري تشرين الأول والثاني من العام الحالي.

وقال ذياب في بيان طالبنا الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات وبمقدار مليار متر مكعب بالثانية لشهري تشرين الأول والثاني، تكون بواقع 500م3/ثا لنهر دجلة و500م3/ثا لنهر الفرات"، مبيناً "نتوقع أن تكون هذه السنة رطبة وبدءا من شهر كانون الأول القادم، لذلك فالعراق بحاجة لزيادة الإطلاقات لتحسين إيراداته المائية لـ50 يوما قادما".

وأضاف، أن الطلب العراقي "جاء خلال زيارة أنقرة على رأس فد عراقي رسمي ترأسه نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزيرُ الخارجيّةِ فؤاد حسين يرافقه وزير الموارد المائية ورئيس هيأة المستشارين وكادر مختصٍّ من وزاراتِ المواردِ المائيّةِ، والزراعةِ، والبيئةِ، فضلًا عن مختصّين من إقليمِ كردستان، وجرى خلال الإجتماع التباحث بخصوص إدارةِ المواردِ المائيّةِ وتنظيمِ استخدامها بما يُحقّقُ المصالحَ المشتركةَ للبلدينِ الجارين".

وأشار إلى أن "الوفد قدم شرحا مستفيضا عن واقع المياه في العراق والصعوبات التي يواجهها قطاع الموارد المائية والذي يعتبر هذا العام الأصعب مائيا في تاريخ العراق والأقسى والتي لم تمر به البلاد منذ عام 1933".

ولفت إلى أن "الجانب التركي أبدى استعداده لمساعدة العراق رغم أن أزمة الجفاف ضربت المنطقة عموما والمشكلة ذاتها تواجهها تركيا كذلك، لكن العراق اكثر تضررا لكونه دولة مصب".

وأكد أن الجانبين اتفقا على "مسودة لاتفاق إطاري مع تركيا يتعلق بالمياه، والتي سيتم توقيعها في بغداد لتنفيذ مشاريع أروائية كبيرة وسدود لحصاد المياه من خلال استقطاب كبريات الشركات التركية الرصينة".