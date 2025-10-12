محكمة جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة الاعتداء على شرطي مرور

أعلنت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدانَين اثنين عن جريمة الاعتداء على شرطي مرور، حيث ذكر بيان للقضاء، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدانًين اثنين عن جريمة الاعتداء على شرطي مرور".

كذلك أوضح، أن "المدانَين أقدما على الاعتداء على منتسب بالضرب المبرح أثناء تأدية واجبه في قضاء المحمودية، وصدر الحكم بحقهما استناداً لأحكام المادة 38/ثانياً/الشق الثاني من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".