الأمن الوطني يعلن تفكيك خلايا البعث المحظور في 14 محافظة

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاحد، تفكيك خلايا البعث المحظور في 14 محافظة، حيث ذكر إعلام الجهاز في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن "في إطار مسؤولياته الوطنية وجهوده الاستباقية لحماية أمن العراق واستقراره، تمكّن مفارز جهاز الأمن الوطني من توجيه ضربة قاصمة لبقايا مروجي حزب البعث المُحظور، بعد تنفيذ عمليات نوعية دقيقة امتدت لثلاثة أشهر وشملت (14) محافظة".

كذلك أوضح، أن "هذه الجهود أسفرت عن تفكيك شبكات سرّية وإلقاء القبض على (135) متهماً بموجب أوامر قضائية صادرة وفق أحكام المادة (8/أولاً) من قانون حظر الحزب، فيما كشفت التحقيقات عن ارتباط تلك الخلايا بجهات خارجية تعمل على محاولة هيكلة التنظيم المنهار واستقطاب الشباب تحت عناوين مُضلِّلة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف، أن "مفارز الاستخبارية رصدت أنشطة إلكترونية تستهدف نشر الفكر البعثي البائد ومحاولات للمساس بالأمن القومي عبر حملات تضليل وترويج ممنهجة جرى التعامل معها وفق القانون".