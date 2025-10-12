المرور العامة: تسجيل المخالفات يشمل مركبات كردستان وتنسيق مع الإقليم لتنظيمها

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، شمول مركبات إقليم كردستان بتسجيل المخالفات المرورية في بغداد وباقي المحافظات، فيما أشارت إلى وجود تنسيق وتفاهمات مع الإقليم بشأن تسجيل المخالفات واستحصال الغرامات، إذ صرّح مدير إعلام وعلاقات المديرية، العميد نصير عبد الستار للوكالة الرسمية، إن "مركبات إقليم كردستان مشمولة بتسجيل المخالفات المرورية في بغداد وباقي المحافظات".

وأضاف، أن "بغداد باشرت فعلياً تسجيل الغرامات المرورية على جميع المركبات، حتى تلك التي تحمل لوحات تسجيل الإقليم".

وبشأن آلية التنسيق مع الإقليم، أوضح عبد الستار، أن "هناك اجتماعات ولقاءات وتعاوناً بين الجانبين، إذ سنصل إلى تفاهمات بشأن تسجيل المخالفات واستحصال الغرامات بين بغداد والمحافظات والإقليم، وبالعكس"، لافتاً إلى أن "مخرجات واتفاقيات هذه الاجتماعات سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة".