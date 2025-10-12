وزارة التخطيط تُفعّل نظام تتبّع المركبات (GPS) في مديرياتها بالمحافظات

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن تفعيل نظام تتبّع المركبات (GPS) في مديرياتها بالمحافظات فقد ذكر بيان للوزارة، أنه "ضمن جهودها المستمرة لتحديث المنظومات الإدارية واللوجستية، تم استكمال تفعيل شرائح نظام تتبّع المركبات (GPS) في مديرياتها بمحافظتي نينوى وصلاح الدين، بعد إجراء الصيانة والتحديثات الفنية اللازمة"، حيث أكدت الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة أن "فريقاً فنياً مختصاً، وبالتنسيق مع قسم الشؤون الإدارية، باشر تنفيذ عمليات التفعيل الميدانية وإعادة النظام إلى الخدمة، بما يضمن استمرارية العمل ورفع كفاءة الأداء".

كما لفت القائمون على المشروع إلى أن "تفعيل نظام (GPS) سيُسهم في تعزيز كفاءة المتابعة الميدانية وحوكمة حركة المركبات الرسمية، إلى جانب فوائده الإدارية والمالية والفنية والأمنية، فضلاً عن الحد من أي توقف أو تلكؤ في منظومة التتبع".

وتابع أن "الأعمال جرت بإشراف مباشر من الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، ومتابعة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، وبمشاركة فعالة من قسم تقنية المعلومات وقسم الشؤون الإدارية"، موضحا أن "خطة الوزارة المقبلة تتضمن تعميم نظام التتبّع الإلكتروني (GPS) على جميع مديرياتها في المحافظات، بهدف بناء قاعدة بيانات مركزية تسهم في إدارة الأسطول الحكومي بكفاءة أعلى، وتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة في الأداء الميداني".