الأخبار

قوة أمنية تصل الرمادي لاعتقال متظاهرين من حزب الحلبوسي


كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم السبت، عن وصول قوة أمنية قادمة من بغداد إلى مدينة الرمادي لاعتقال عدد من المتظاهرين المنتمين لحزب تقدم، الذين نظموا تظاهرة احتجاجية على قرار الحكومة بإقالة مدير تربية الأنبار، نافع حسين الدليمي، بتهم فساد.

وقال المصدر إن "القوة الأمنية وصلت بعد ساعة من انتهاء التظاهرة التي نظمها حزب تقدم أمام مبنى تربية الأنبار، حيث كان المشاركون يرفضون قرار الإقالة الصادر عن وزير التربية".

وأضاف أن "القوة استدعت عددًا من القيادات الأمنية واستخدمت كاميرات المراقبة لتحديد المتورطين بتنظيم التظاهرة، التي وصفت بأنها تدعو إلى التمرد على قرار الحكومة المركزية، تمهيدًا لملاحقتهم وتحويلهم إلى القضاء بتهمة زعزعة الأمن والاستقرار في الأنبار لأسباب انتخابية".

وأشار المصدر إلى أن "التظاهرة تعد مخالفة للقانون كونها سياسية بحتة وتُقود من قبل حزب تقدم تحت رعاية القيادي البارز في الحزب، محمد نوري الدليمي"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فائق زيدان يبحث مع بافل طالباني اجراءات القضاء للاستعداد للانتخابات النيابية القادمة واهمية المشاركة فيها
قوة أمنية تصل الرمادي لاعتقال متظاهرين من حزب الحلبوسي
الحكومة ترد على معاقبة واشنطن لشركة المهندس: قرار مؤسف ينافي الصداقة
مفوضية الانتخابات تتخذ إجراءات مشددة لضمان نزاهة الاقتراع
إطلاق نار في حملة الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك
النائب علاء الحيدري: عودة رافع الرفاعي تهديد مباشر للسلم المجتمعي
اعتقال "تيك توكر" في كركوك بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية
متظاهرون يحرقون الاطارات في البصرة احتجاجا على أزمة المياه وملوحتها
قانوني: لا تسوية في جرائم الإرهاب والإجراءات القضائية لا تخضع للتفاهمات السياسية
الحشد يعلن القبض على قيادي في حزب البعث: تورط بجرائم بشعة ويحاول زرع الفتن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك