قوة أمنية تصل الرمادي لاعتقال متظاهرين من حزب الحلبوسي

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم السبت، عن وصول قوة أمنية قادمة من بغداد إلى مدينة الرمادي لاعتقال عدد من المتظاهرين المنتمين لحزب تقدم، الذين نظموا تظاهرة احتجاجية على قرار الحكومة بإقالة مدير تربية الأنبار، نافع حسين الدليمي، بتهم فساد.

وقال المصدر إن "القوة الأمنية وصلت بعد ساعة من انتهاء التظاهرة التي نظمها حزب تقدم أمام مبنى تربية الأنبار، حيث كان المشاركون يرفضون قرار الإقالة الصادر عن وزير التربية".

وأضاف أن "القوة استدعت عددًا من القيادات الأمنية واستخدمت كاميرات المراقبة لتحديد المتورطين بتنظيم التظاهرة، التي وصفت بأنها تدعو إلى التمرد على قرار الحكومة المركزية، تمهيدًا لملاحقتهم وتحويلهم إلى القضاء بتهمة زعزعة الأمن والاستقرار في الأنبار لأسباب انتخابية".

وأشار المصدر إلى أن "التظاهرة تعد مخالفة للقانون كونها سياسية بحتة وتُقود من قبل حزب تقدم تحت رعاية القيادي البارز في الحزب، محمد نوري الدليمي"