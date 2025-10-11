مفوضية الانتخابات تتخذ إجراءات مشددة لضمان نزاهة الاقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والفنية المشددة لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية المقبلة، من بينها منع إدخال الهواتف المحمولة إلى المراكز والمحطات الانتخابية.

وقال المتحدث باسم المفوضية، عماد جميل، في تصريح ل/المعلومة/، إن "المفوضية وضعت عدة تدابير مهمة تهدف لمنع التزوير وضمان نزاهة الاقتراع، أبرزها عدم السماح بالتصويت إلا من قبل صاحب البطاقة البايومترية نفسه، وذلك من خلال التحقق من البصمة المخزونة في البطاقة، والمقترنة بجهاز تحكم خاص"، مشيرا إلى أن "البطاقة الانتخابية تُفعّل لمرة واحدة فقط، وتُمنع من الاستخدام المتكرر، مما يمنع تكرار لتصويت".

وتابع أن "من بين الإجراءات أيضاً منع إدخال الهواتف المحمولة إلى المحطات الانتخابية، وذلك للحد من محاولات التصوير أو التأثير على الناخبين"، مبيناً أن "جميع المحطات ستكون مجهزة بكاميرات مراقبة مرتبطة بمركز تحكم رئيسي".

وأوضح أن "أعمال نصب الكاميرات ما زالت مستمرة حتى اليوم السابق ليوم الاقتراع، بهدف تغطية جميع المحطات والمراكز الانتخابية في عموم المحافظات".