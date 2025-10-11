الأخبار

مفوضية الانتخابات تتخذ إجراءات مشددة لضمان نزاهة الاقتراع


أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والفنية المشددة لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية المقبلة، من بينها منع إدخال الهواتف المحمولة إلى المراكز والمحطات الانتخابية.

وقال المتحدث باسم المفوضية، عماد جميل، في تصريح ل/المعلومة/، إن "المفوضية وضعت عدة تدابير مهمة تهدف لمنع التزوير وضمان نزاهة الاقتراع، أبرزها عدم السماح بالتصويت إلا من قبل صاحب البطاقة البايومترية نفسه، وذلك من خلال التحقق من البصمة المخزونة في البطاقة، والمقترنة بجهاز تحكم خاص"، مشيرا إلى أن "البطاقة الانتخابية تُفعّل لمرة واحدة فقط، وتُمنع من الاستخدام المتكرر، مما يمنع تكرار لتصويت".

وتابع أن "من بين الإجراءات أيضاً منع إدخال الهواتف المحمولة إلى المحطات الانتخابية، وذلك للحد من محاولات التصوير أو التأثير على الناخبين"، مبيناً أن "جميع المحطات ستكون مجهزة بكاميرات مراقبة مرتبطة بمركز تحكم رئيسي".

وأوضح أن "أعمال نصب الكاميرات ما زالت مستمرة حتى اليوم السابق ليوم الاقتراع، بهدف تغطية جميع المحطات والمراكز الانتخابية في عموم المحافظات".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
