اعتقال "تيك توكر" في كركوك بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية

كشف مصدر أمني، السبت، عن اعتقال أحد صُنّاع المحتوى في تطبيق "تيك توك" بعملية أمنية نُفذت جنوب مدينة كركوك.

وقال المصدر إن "قوة أمنية مشتركة داهمت منزلاً داخل أحد الأزقة الشعبية جنوب مدينة كركوك، واعتقلت أحد صُنّاع المحتوى (التيك توكر) بعد ظهوره في مقاطع فيديو يتجاوز فيها على الذات الإلهية"، مبيناً أن "المتهم تم توقيفه وفق المادة 372/و من قانون العقوبات".

وأضاف أن "العملية نُفذت استناداً إلى مذكرة قضائية رسمية"، مشيراً إلى أن "أي تجاوز يصدر من قبل صُنّاع المحتوى على القيم أو المقدسات سيواجه الإجراءات القانونية بشكل مباشر، لاسيما في ظل المتابعة الدقيقة لما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي".