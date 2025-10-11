الأخبار

قانوني: لا تسوية في جرائم الإرهاب والإجراءات القضائية لا تخضع للتفاهمات السياسية


أكد الخبير القانوني عباس العقابي، اليوم السبت، أن القضاء العراقي لا يمكن أن يخضع لأي تأثير أو تفاهم سياسي في الملفات الجنائية والإرهابية، مشدداً على أن الإجراءات القضائية تسير وفق القانون ولا تتأثر بالقرارات الحكومية أو التسويات السياسية الجارية.

وقال العقابي في تصريح ل /المعلومة/، إن “أي شخص متهم بجرائم، سواء كانت إرهاباً أو فساداً أو اعتداءً على المواطنين، سيُلقى القبض عليه دون استثناء بمجرد صدور أوامر قضائية بحقه”، مبيناً أن “الدعاوى المقامة ضد رافع الرفاعي لا تسقط بالتنازل أو بالتفاهمات السياسية لأنها تتعلق بجرائم تمس أمن الدولة”.

وأضاف أن “القانون العراقي واضح في هذا الجانب، إذ لا يمكن لأي جهة تنفيذية أو سياسية أن تتدخل في سير العدالة أو تغلق ملفات قضائية مقابل تسويات”، مشيراً إلى أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا وفق الأدلة والإجراءات الرسمية”.

وشدد العقابي على أن “جرائم الإرهاب لا تخضع للتسوية أو التنازل حتى لو تمت بين أطراف سياسية، لأنها من القضايا التي تتعلق بحقوق عامة وأمن وطني لا يملك أي طرف التنازل عنها”.

 

ويرى مراقبون أن تصريحات العقابي تأتي رداً على التحركات السياسية الأخيرة لإعادة بعض الشخصيات الجدلية إلى المشهد، في وقت يؤكد فيه خبراء القانون أن “التفاهمات لا يمكن أن تلغي حكم القضاء أو توقف تنفيذ أوامره، مهما كانت الضغوط السياسية”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب علاء الحيدري: عودة رافع الرفاعي تهديد مباشر للسلم المجتمعي
اعتقال "تيك توكر" في كركوك بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية
متظاهرون يحرقون الاطارات في البصرة احتجاجا على أزمة المياه وملوحتها
قانوني: لا تسوية في جرائم الإرهاب والإجراءات القضائية لا تخضع للتفاهمات السياسية
الحشد يعلن القبض على قيادي في حزب البعث: تورط بجرائم بشعة ويحاول زرع الفتن
النزاهة .. ندوات تثقيفية لثلاث وزارات عن احكام القانون والكسب غير المشروع
الشيخ الخزعلي: الحفاظ على العملية السياسية يحصل بالمشاركة في الانتخابات
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة
احباط محاولة تهريب كحول كانت مخبأة بابواب ومحرك سيارة في صلاح الدين
الداخلية تعقد مؤتمراً حول السلامة المرورية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك