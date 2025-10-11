الأخبار

النزاهة .. ندوات تثقيفية لثلاث وزارات عن احكام القانون والكسب غير المشروع


عقدت هيئة النزاهة ثلاث ندواتٍ تثقيفيَّةٍ بالتعاون مع وزارات الاتصالات والهجرة والمُهجَّرين والبيئة / مُديريَّة بيئة واسط، تناولت خلالها شرحاً مُفصَّلاً لأحكام قانون النزاهة والكسب غير المشروع.

وأوضحت الهيئة في بيان :" أنَّ الندوات، التي شهدت حضور عددٍ من الملاكات الوظيفيَّة في الوزارات المُستهدفة، تناولت الآليات القانونيَّة والرقابيَّة المُعتمدة في الكشف عن حالات تضخُّم الذمم الماليَّـة لدى المُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، مع بيان الأسس العلميَّة والعمليَّة للتحقُّق من شرعيَّة مصادر الأموال"، مشيرةً إلى أنَّ التعديل الأول لقانون الهيئة النافذ نصَّ على تجريم خيانة الأمانة، التي تُرْتَكَبُ من قبل المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام التي تسهم الدولة في أموالها أو تمنح أموالها صفة أموالٍ عامَّةٍ".

وسلَّطت الضوء على استمارة كشف الذمَّة الماليَّة والإجراءات القانونيَّة المُتَّبعة في تدقيق الاستمارات التي يلتزم في تقديمها كل مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ يخضع لعمليَّة كشف الذمَّـة، مُبيّـنةً :" انَّ هذه الأداة تُعَدُّ إحدى أهمّ الأدوات في رصد حالات الكسب غير المشروع، والتحقُّق من مصادر الأموال، وأحد أهمّ سبل التأكُّد من تطابقها مع مداخيل المُوظَّف المشروعة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة .. ندوات تثقيفية لثلاث وزارات عن احكام القانون والكسب غير المشروع
الشيخ الخزعلي: الحفاظ على العملية السياسية يحصل بالمشاركة في الانتخابات
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة
احباط محاولة تهريب كحول كانت مخبأة بابواب ومحرك سيارة في صلاح الدين
الداخلية تعقد مؤتمراً حول السلامة المرورية
عمليات بغداد تبدأ أولى ممارساتها الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية في العاصمة
بافل طالباني في بغداد لبحث تنفيذ الاتفاق النفطي وتسوية ملف رواتب الإقليم
إلاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية في نينوى
مؤسسة التايمز: إسهامات الجامعات العراقية فاقت الـ 10% من البحوث المنشورة بالمجلات العالمية
محافظ بغداد يعلن المباشرة بمد الأنابيب والشبكة الكهربائية في مدخل بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك