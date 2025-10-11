الشيخ الخزعلي: الحفاظ على العملية السياسية يحصل بالمشاركة في الانتخابات

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي:" ان الحفاظ على العملية السياسية يحصل بالمشاركة في الانتخابات ".

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة خلال انطلاق مؤتمر اعلان قائمة حركة /الصادقون /الانتخابية في بغداد، ان "صوت الاعتدال والتسامح انتصر على نعيق التطرف والتعصب".

واضاف: "نحن اﻵن نتقدم خطوة بخطوة نحو تحقيق مستقبل يليق بالعراقيين جميعا".

وشدد الخزعلي على :" ان الحفاظ على الدولة العراقية والعملية السياسية انما يحصل اﻵن من خلال المشاركة في الانتخابات"، مشيرا الى :" ان الانتخابات تعني حكومة كاملة الصلاحيات تستطيع ان تقدم شيئا لابناء شعبها".

ومضى قائلا :" ان عراقنا يستحق منا ان نشارك في بنائه،وان التضحيات التي قدمناها توجب علينا المشاركة في الانتخابات"