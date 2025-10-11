رئيس الجمهورية يؤكد أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة .

وذكر بيان رئاسي،أن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم السبت في بغداد، محافظ كركوك ريبوار طه وبحث معه مجمل الأوضاع الخدمية والإدارية والأمنية في المحافظة، إضافةً إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز واقع الخدمات ودعم الجهود التنموية بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لأبناء المحافظة".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة، مشددًا على ضرورة العمل بروح المسؤولية الوطنية وبالتنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في كركوك، من أجل توفير الخدمات وتطوير البنى التحتية وتوسيع المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

و دعا رشيد ،إلى استثمار الموارد المتاحة والإمكانات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية، وضمان إدارتها بكفاءة وشفافية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ويساعد على تحقيق الاستقرار والازدهار في المحافظة ".

من جانبه، أكد محافظ كركوك حرص إدارة المحافظة على الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي، مثمنًا دعم رئيس الجمهورية لهذه الجهود وتوجيهاته في تسريع تنفيذ مشاريع المحافظة"