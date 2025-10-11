الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة .

وذكر بيان رئاسي،أن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم السبت في بغداد، محافظ كركوك ريبوار طه وبحث معه مجمل الأوضاع الخدمية والإدارية والأمنية في المحافظة، إضافةً إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز واقع الخدمات ودعم الجهود التنموية بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لأبناء المحافظة".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة، مشددًا على ضرورة العمل بروح المسؤولية الوطنية وبالتنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في كركوك، من أجل توفير الخدمات وتطوير البنى التحتية وتوسيع المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".

و دعا رشيد ،إلى استثمار الموارد المتاحة والإمكانات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية، وضمان إدارتها بكفاءة وشفافية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ويساعد على تحقيق الاستقرار والازدهار في المحافظة ".

من جانبه، أكد محافظ كركوك حرص إدارة المحافظة على الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي، مثمنًا دعم رئيس الجمهورية لهذه الجهود وتوجيهاته في تسريع تنفيذ مشاريع المحافظة"

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
