احباط محاولة تهريب كحول كانت مخبأة بابواب ومحرك سيارة في صلاح الدين

اعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، احباط محاولة تهريب كحول مخبأة بابواب ومحرك سيارة.

وذكرت القيادة في بيان، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة صلاح الدين من ضبط عجلة نوع فورد إكسبلور تحمل مشروبات كحولية مهربة سائقها المتهم ( ل. ن. ح . ن ) تم إيقاف العجلة في سيطرة الفتحة والعثور بداخلها على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع مخبأة بشكل محكم داخل الأبواب والمحرك وتحت المقاعد وكان متجهًا نحو العاصمة بغداد".

واضافت، انه "تم القبض على المتهم وتسليمه أصوليًا إلى قسم مكافحة الجريمة المنظمة مع المشروبات الكحولية لاتخاذ الإجراءات القانونية".