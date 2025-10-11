الداخلية تعقد مؤتمراً حول السلامة المرورية

عقدت وزارة الداخلية، اليوم السبت (11 تشرين الاول 2025)،، مؤتمراً موسعاً حول السلامة المرورية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقدت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً بعنوان (السلامة المرورية والطرقية – مسؤولية مشتركة)، بحضور عدد من المحافظين، ومديري الدوائر ذات العلاقة، وشخصيات أمنية وإدارية وأكاديمية بارزة، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام".

وأضافت أن "المؤتمر وهدف إلى تعزيز الوعي المروري، والحد من الحوادث على الطرق، ومناقشة سبل تحسين البنية التحتية للمرور والنقل، فضلاً عن وضع آليات عمل مشتركة بين الجهات الحكومية والأمنية والخدمية لضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق".

وأكد المؤتمرون وفق البيان على "أهمية تطبيق القوانين بصرامة، وتكثيف حملات التوعية، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المرور، إلى جانب ضرورة التنسيق بين المحافظات لتطوير شبكات الطرق وضمان سلامة العابرين والمشاة والسائقين".

وأردفت أنه "تم خلال المؤتمر استعراض إحصائيات دقيقة عن الحوادث المرورية وأبرز أسبابها، مع التأكيد على أن تحقيق السلامة يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع والأفراد، وضمن رؤية وطنية شاملة تضع الإنسان في صميم الاهتمام".

وأختتمت المديرية "شكرها وتقديرها إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية لدعمهما المتواصل وجهودهما الكبيرة في تطوير العمل المروري وتحقيق السلامة على الطرق في عموم محافظات البلاد".