عمليات بغداد تبدأ أولى ممارساتها الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية في العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، بدء أولى ممارساتها الأمنية الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية في العاصمة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة ليوم الاقتراع.

وقالت القيادة في بيان إن "قيادة عمليات بغداد، ومن خلال قطعاتها الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، باشرت تنفيذ أول ممارسة أمنية لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في عموم مناطق العاصمة، استعداداً ليوم الاقتراع الانتخابي".

وحدد مجلس الوزراء العراقي، يوم (11 تشرين الثاني 2025) موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.