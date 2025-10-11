إلاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، عن احباط عملية لتهريب المشتقات النفطية في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان إنه "بجهد استخباري وامني مثالي لقسم استخبارات وأمن الفرقة الرابعة عشر، استهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة ومهربي المشتقات النفطية ".

اكدت أنه "من خلال معلومات استخبارية وجود عجلة مخصصه لتهريب المشتقات النفطية على طريق مخمور في نينوى".

وأضافت، أنه "تم على اثر هذه المعلومات قيام مفارز الاستخبارات العسكرية بنصب كمين محكم حيث، تم ضبط عجلة حمل بداخلها اكثر من 3 آلاف لتر من الوقود المعد للتهريب والقبض على سائقها، كما تم ضبط عددا من خزانات الوقود".

وتابعت أنه "جرى التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها اصوليا".