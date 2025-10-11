الأخبار

محافظ بغداد يعلن المباشرة بمد الأنابيب والشبكة الكهربائية في مدخل بغداد


أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم السبت، المباشرة بأعمال مد الأنابيب والشبكة الكهربائية في مدخل بغداد _ بعقوبة السياحي، حيث ذكر المحافظ في بيان، "تمت المباشرة بأعمال مد الأنابيب والشبكة الكهربائية على مدخل بغداد _ بعقوبة السياحي، وأن المشروع يسير بخطى متسارعة ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية لشبكة الطرق والخدمات في العاصمة".

وأضاف أن "الفرق الفنية لمديرية طرق وجسور المحافظة أتمت أعمال مد الأنابيب من المحطة (0+000) إلى المحطة (1+900)، حيث تم تركيب أنبوب قطره 6 إنج من المحطة (0+000) إلى المحطة (1+200)، وأُمدت أنابيب بقطر 8 إنجات و300 ملم من المحطة (1+200) إلى المحطة (1+800)، كما تم تمديد الشبكة الكهربائية ونصب الأعمدة من المحطة (0+000) إلى المحطة (1+600)"، لافتاً إلى أنه "يجري التنسيق حالياً مع دائرة الكهرباء لنقل الخطوط من القديم إلى الجديد، إضافة إلى استكمال أعمال البور كريبير على طول 1,600 متر مع تهيئة الأرضية لاستئنافها بعد يومين".

كذلك أكد المحافظ "استمرار أعمال فتح البوكس الترابي لمشروع الإياب باتجاه بغداد، وتجهيز التربة الطبيعية في الجهة الإيابية بطول 800 متر، إلى جانب تنفيذ شبكة مياه خاصة على جانبي الطريق لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة المشروع"، مبيناً أن "المشروع يمتد على طول 10 كم، ويشمل ممرين رئيسيين وجزرة وسطية وإنارة في منتصف الشارع، مع حواجز نيوجيرسي على الجانبين، وطريق أروائي بعرض 3 أمتار".

كما أوضح أن "الفرق أتمت فرش الطبقة الأولى من الإسفلت من المحطة (0+000) إلى المحطة (4+300)، وتستكمل حالياً أعمال فرش الطبقة الثانية في المقطع المخصص للعودة من الحصى الخابط إلى منطقة الشاعورة"، مشيراً إلى "حرص الفرق الفنية على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق وخدمة أهالي العاصمة".

