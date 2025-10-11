الأخبار

مديرية المرور: قرب إطلاق نظام رقمي لإصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الهاتف


 

صرّحت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن قرب إطلاق نظام رقمي متكامل لإصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الهاتف، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتبسيط الإجراءات والحد من الزخم في مواقع التسجيل وتقديم خدمة متطورة للمواطنين، إذ ذكر مدير إعلام وعلاقات المرور العامة العميد نصير عبد الستار للوكالة الرسمية، إن "مديرية المرور العامة تستعد لإطلاق نظام رقمي متكامل لإصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الهاتف، اذ تأتي هذه الخطوة للحد من المشاكل والزحامات وتقليل مراجعة المواطنين إلى مواقع التسجيل".

كذلك بيّن عبد الستار أن "النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متطورة تسهم في راحة المواطن"، مبيناً أن "المديرية تطمح إلى أن يكون عملها بالكامل عن طريق النظام الرقمي والإلكتروني، لما يتمتع به من دقة عالية ويحد من الأخطاء والمشاكل والاحتكاك بين المواطنين ودوائر المرور".

وأضاف أن "استحصال الرسوم سيتم إلكترونياً عبر الماستر كارد، وهو نظام معمول به حالياً داخل المديرية"، لافتاً إلى أن "إجراءات الفحص الطبي تبقى ضمن صلاحيات وزارة الصحة، إذ يتعين على كل متقدم لإجازة السوق الخضوع للفحص الطبي لتحديد صلاحيته للقيادة".

