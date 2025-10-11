الأخبار

حالة الطقس: تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في عموم العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت، تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في بعض أقسامها خاصة الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

كما ذكر أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 26، السليمانية 27، أربيل ونينوى 29، كركوك والأنبار 32، صلاح الدين وديالى 33، بغداد وكربلاء المقدسة وبابل وواسط 35، النجف الأشرف والديوانية 36، ميسان وذي قار والمثنى والبصرة 37".

وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً مع ظهور غيوم متفرقة وتساقط أمطار خفيفة في ساعات الصباح الباكر في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كما لفت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

فيما بيّن، أن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حالة الطقس: تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة
أبو ريشة يطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل مع محافظ الأنبار وسحب يده
رئيس القضاء يوجه دعوة للقوى السياسية بشأن الانتخابات
وزير الخارجية يعلن التوصل لمسودة اتفاق يتعلق بالمياه مع تركيا
ضبط 4 حاويات تحوي دراجات نارية معدة للتهريب في أم قصر
المندلاوي والعيداني يبحثان شؤون البصرة وملف المياه فيها
العراق يوقع مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع السويد
بيان مرتقب لشيوخ ووجهاء الأنبار لدعم الدولة ضد "الخارجين عن القانون
سطام أبو ريشة: اعتذرنا عن التظاهر لأمن الأنبار.. و"تقدم" يستغلها اليوم لخدمة مصالحه
الأولمبية العراقية تنفي شمول رئيسها بعقوبات أمريكية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك